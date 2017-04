Um estudo do Worldwide Independent Network of Market Research (WIN), um consórcio internacional de empresas de estudo de mercado, revela que 39% dos portugueses teme um ataque perpetrado por um grupo terrorista internacional, como, por exemplo, o autoproclamado Estado Islâmico.

A investigação do WIN, citada pelo jornal espanhol El Confidencial, tem como base a perceção de 68 países de todo o mundo no que diz respeito à possibilidade de ocorrer um ataque terrorista na nação onde reside.

Os três primeiros lugares da lista – que foi feita com base no número de pessoas que responderam “muito ou bastante perigo” à pergunta “Que nível de perigo representam grupos terroristas internacionais como o ISIS para a sua segurança pessoal?” – são ocupados pelos Bangladesh, as Filipinas e a Turquia. Em quarto lugar surge o Paquistão, em quinto a Indonésia e em sexto o Afeganistão. A lista dos 10 países que mais temem um atentado terrorista fecha com o Equador, o Gana, a Costa do Marfim e o Panamá.

Portugal surge na 38ª posição, logo a seguir aos Estados Unidos da América, país que sofreu o atentado de 11 de setembro de 2001, reivindicado pela organização terrorista Al-Qaeda. O ataque matou 2996 pessoas.

Abaixo de Portugal surgem países que têm sido alvo do autoproclamado Estado Islâmico, como a Bélgica (42º) e o Reino Unido (47º). A Suécia surge quase no final da tabela. No entanto, o WIN alerta para o facto de os dados terem sido recolhidos antes do ataque em Estocolmo, onde um camião foi contra uma multidão e matou quatro pessoas. A França é o país europeu que surge mais acima na lista (12º lugar), seguida pela Espanha (19º).