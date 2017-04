Paula Rego vai pela primeira vez expor as suas obras num espaço comercial, na sétima edição do projeto A Arte Chegou ao Colombo, que no passado levou à praça central do centro comercial lisboeta exposições com obras de artistas nacionais, como Joana Vasconcelos, Miguel Palma, Susana Anágua e Isaque Pinheiro, em 2011, numa parceria com o Museu Coleção Berardo, ou internacionais, como Andy Warhol, em “Andy Warhol — Icons”, em 2013, ou Salvador Dalí, com “A Divina Comédia de Salvador Dalí”, em 2015.

A exposição, dedicada às “Estórias” e aos “Contos” que marcaram o percurso da artista e que conta com 59 das suas obras (entre a gravura, a pintura, o pastel e as litografias), entre as quais “Fada Azul” e “Pinóquio”, por exemplo, surge de uma parceria do Colombo com a Casa das Histórias e a Fundação D. Luís I, de Cascais, e pode ser vista de 27 de junho a 27 de setembro.

Na semana passada estreou nas salas de cinema nacionais um documentário sobre a vida e a obra da artista, “Paula Rego, Histórias & Segredos”, realizado pelo seu filho, o cineasta Nick Willing. Em simultâneo foi inaugurada uma exposição homónima na Casa das Histórias, em Cascais, onde é recriado o ateliê da pintora e pode ser vista uma série de pinturas sobre o tema da depressão, bem como uma seleção das obras mais importantes da artista.