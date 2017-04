Andreas Samaris deverá estar disponível para defrontar o Sporting, no dérbi de Alvalade marcado para o próximo dia 22. Isto, porque o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) decidiu abrir esta terça-feira um processo disciplinar ao médio grego do Benfica, na sequência da agressão a Diego Ivo, central do Moreirense, no jogo do último domingo.

Na base deste processo esteve o facto da Comissão de Instrução e Inquéritos da Liga (CI) ter considerado que não devia abrir um processo sumário, pois estes têm uma moldura penal máxima de um mês de suspensão (no máximo quatro jogos); neste caso, o CI considera que Samaris pode ter incorrido numa infração grave, cujo castigo pode ir de um a dez jogos de suspensão. Por outro lado, os processos disciplinares têm prazos mais longos de resolução e são passíveis de recurso, pelo que a decisão e possível castigo final a Samaris podem ainda demorar algum tempo a ser conhecidos.

Tudo isto implica que o médio do Benfica não possa ser suspenso preventivamente, levando a crer que estará disponível para defrontar o Marítimo, já nesta sexta-feira, e o Sporting no fim de semana seguinte.

Refira-se ainda que também Edson Farias, jogador do Feirense, viu ser-lhe igualmente instaurado um processo disciplinar por “eventual agressão a outro jogador”, no caso por ter dado um murro a Gamboa, jogador do Braga, no encontro da passada sexta-feira.