Agora é oficial: Neymar vai falhar a deslocação do Barcelona ao terreno do Real Madrid, o Santiago Bernabéu, num jogo que poderá ser decisivo para as contas finais do campeonato espanhol.

O avançado brasileiro foi suspenso por três jogos pelo Comité de competição da Federação espanhola, na sequência da expulsão da última jornada frente ao Málaga. Neymar, recorde-se, foi expulso com um duplo amarelo, o que por si só valeria apenas um jogo de castigo. O problema é que o atacante canarinho não conteve a frustração e, enquanto se dirigia para os balneários, aplaudiu ironicamente o quarto árbitro, o que levou o Comité a agravar a sanção.

Neymar ficará assim fora dos próximos três encontros do Barcelona: a receção à Real Sociedad, no fim de semana que aí vem; a visita ao Bernabéu, para o clássico com o Real Madrid; e a receção ao Osasuna, marcada para 26 de abril.