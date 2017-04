Portugal garantiu esta terça-feira o apuramento para a fase final do Euro 2018 ao bater a Roménia por 4-0, na última jornada do grupo D de qualificação. A Seleção nacional precisava apenas de empatar, já que tinha vencido os dois jogos iniciais (2-1 à Letónia e 5-1 à Finlândia), mas acabou por fazer mesmo o pleno, com golos de Bruno Coelho (2), João Matos e Márcio.

Esta será a nona presença de Portugal em Campeonatos da Europa da modalidade - oitava consecutiva. A melhor prestação aconteceu em 2010, quando chegou à final, onde foi batido pela Espanha (2-4). O ano passado, não foi além dos quartos de final, com os espanhóis a ser novamente os carrascos (2-6) - viriam depois a conquistar a prova, batendo na final a Rússia por 7-3.

O Europeu irá realizar-se entre 30 de janeiro e 10 de fevereiro em Ljubljana, capital da Eslovénia. Além de Portugal, também já estão apurados Itália, Cazaquistão e Rússia.