O autocarro que transportava a equipa do Borussia Dormund foi parado quando se registou uma explosão à frente do veículo.

Marc Bartra, central espanhol do Dormund, terá sofrido ferimentos.

A explosão terá acontecido a 13 quilómetros do estádio do Dortmund.

O jogo foi adiado para amanhã às 17h45. O clube alemão e as autoridades alemãs já confirmaram o incidente.

As autoridades garantem que não há perigo de nova explosão. “Pouco depois das 19h00 registou-me uma explosão próximo do autocarro do Borussia Dortmund. Segundo as informações de que dispomos, as rodas do autocarro rebentaram e uma pessoa ficou ferida. Por agora não se pode determinada com exatidão o que provocou o incidente”, diz a polícia num comunicado.

A equipa do Borussia Dortmund seguia de autocarro para o estádio Signal Iduna Park, onde ia jogar contra o Mónaco na primeira mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões.

Em atualização