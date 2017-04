Há vários anos que a preservação do meio ambiente tem sido uma preocupação para os executivos europeus. No entanto, muitos continuam a aproveitar-se do negócio ilegal do lixo para lucrar com os diferentes resíduos produzidos no planeta. Desde o final do ano passado, quando Portugal recebeu toneladas de lixo italiano, que o assunto tem sido alvo de discussões. As autoridades estão alerta para os movimentos transfronteiriços e para os tipos de resíduos que entram e saem do país.

Além da fiscalização diária no âmbito dos controlos rodoviários e dos operadores de gestão de resíduos, realizam-se anualmente três operações de controlo e fiscalização dirigidas principalmente aos movimentos transfronteiriços de remanescentes. Estas ações são realizadas no âmbito das medidas implementadas pela rede IMPEL-TFS (European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law / Transfrontier Shipments of Waste), da qual Portugal faz parte, através da Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAMAOT), como entidade coordenadora nacional e como autoridade de aplicação; a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), na qualidade de autoridade competente de notificação; o Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) da GNR, como entidade fiscalizadora e de controlo nas transferências terrestres; e a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), na fiscalização e controlo das transferências de resíduos por via marítima.

De cá para lá e vice-versa

Neste tipo de ações, são detetados vários fluxos de resíduos. “Veículos em fim de vida ou componentes destes [que] representam uma parte significativa [dos resíduos detetados], resíduos de equipamentos elétricos ou eletrónicos e componentes químicos recolhidos a partir de, por exemplo, borracha de pneus” são alguns dos principais remanescentes detetados pela GNR nestas operações, explicou ao i Ricardo Alves, chefe da Repartição da Natureza e Ambiente da GNR. De acordo com o mesmo responsável, os resíduos que saem de Portugal por via terrestre têm como principal destino Espanha. “O movimento ao contrário tem como foco a importação de metais. Vêm principalmente de França e de algumas partes do centro da Europa, como a Bélgica”, acrescentou. Quanto à questão de Itália, país que no final do ano passado exportou milhares de toneladas de lixo para Portugal, o responsável da GNR explicou que o movimento dos resíduos é feito principalmente por via marítima.

De acordo com os dados da GNR, a que o i teve acesso, 3155 veículos foram inspecionados ao longo das três operações realizadas no ano passado. Destes, 260 possuíam resíduos e 50 praticavam infrações. As principais falhas detetadas são a violação da proibição de mistura de resíduos; transporte de resíduos sem se fazer acompanhar de guia ou em violação das normas técnicas previstas; transporte de veículos em fim de vida sem que o carregamento esteja devidamente escorado.

Um negócio “generoso”

Segundo o major Ricardo Alves, este acaba por ser um negócio bastante “generoso”: “Não há uma ideia concreta de quanto pode render este negócio. Depende um bocado do tipo de resíduos de que estamos a falar: se forem resíduos metais, não representam um valor muito avultado, mas se falarmos de outro tipo de componentes elétricos ou eletrónicos, já estamos perante resíduos que podem gerar um montante maior. Se estivermos a falar de resíduos perigosos, mais rentável se torna o negócio, pois em termos de tratamento são mais dispendiosos.”

A máfia italiana e o negócio do lixo

Em novembro de 2016, a RTP revelou que mais de 2500 toneladas de lixo italiano, de um total de 60 mil toneladas, chegaram a Portugal. Os resíduos eram provenientes da região da Campânia, que há vários anos acumula seis milhões de toneladas de remanescentes sem solução de tratamento.

O envio de resíduos para outros locais foi a solução encontrada por Itália para escapar a uma multa de 120 mil euros por dia aplicada pela União Europeia por atentado contra o meio ambiente. Este é um negócio que levanta muitas dúvidas, mas que não é considerado ilegal em Portugal – de acordo com a notícia da RTP, esta foi a primeira vez que o país recebeu uma quantidade tão grande deste tipo de resíduos. O i tentou contactar a Agência Portuguesa do Ambiente para perceber se continua a entrar lixo italiano em território português, mas até ao fecho desta edição não obteve resposta.