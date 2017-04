Lisboa continua a ser falada em todo o mundo. A estação norte-americana considera a capital portuguesa a cidade mais “cool” da Europa e aponta sete razões.

1 – A noite de Lisboa que supera a de Madrid.

2 – A cozinha experimental. A CNN descreve a gastronomia de Lisboa como “moderna, sofisticada e acessível”.

3 – A ironia. “Seria de pensar que os lisboetas se gabassem dos seus feitos – o império, os melhores pastéis de nata do mundo, o peixe. Mas, pelo contrário, utilizam uma ferramenta de defesa desde a antiga literatura: a ironia”, diz a CNN.

4 – As praias e os castelos. O canal diz que Lisboa é o sítio ideal para inspirar o ar do Atlântico, apanhar sol e apanhar ondas.

5 – A arquitetura. Para onde quer que se olhe em Lisboa, a arquitetura contemporânea está sempre presente, diz a CNN.

6 – A arte. O canal norte-americano fala da Gulbenkian, do CCB, do Museu de Arte Antiga e do Museu do Oriente.

7 – Ruas fascinantes. “Não há como ficar farto de andar por Lisboa”, conclui o artigo.