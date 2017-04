O Shanghai SIPG, orientado por André Villas-Boas, sofreu esta terça-feira a primeira derrota na fase de grupos da Liga dos Campeões asiática: 1-0 em casa dos japoneses do Urawa.

O único golo do encontro foi apontado pelo brasileiro Rafael Silva aos 44 minutos. Seria, porém, outro brasileiro, este bem mais renomado, a assumir o destaque no encontro, ainda que pela negativa: Oscar, contratado ao Chelsea no último mercado de transferências, desperdiçou duas grandes penalidades no espaço de 11 minutos (65' e 76').





Assim, a equipa do técnico português, que não contou com Hulk devido a lesão e Ricardo Carvalho por opção, partilha agora a liderança do grupo F com o conjunto japonês, somando nove pontos em quatro jogos.