Tiago Barbosa Ribeiro, líder do PS Porto, garante que Manuel dos Santos mentiu quando disse ao i que há um acordo entre António Costa e Rui Moreira em troca do apoio socialista à candidatura independente do presidente da Câmara da Invicta. Ao i, fonte oficial do gabinete de Moreira também afiança ser "falso" e "grave" o que diz o eurodeputado do PS.

"Na ausência de outra actividade relevante conhecida, e nos intervalos de entrevistas em que já dirigiu impropérios a mim e a outros dirigentes, o eurodeputado socialista Manuel dos Santos decidiu fazer prova de vida a propósito do Porto em termos que, ao desqualificá-lo, qualificam-no bem. Fê-lo mentindo. Repito: mentindo", escreve Tiago Barbosa Ribeiro na sua página do Facebook.

Barbosa Ribeiro explica que não fica surpreendido pela atitude de Manuel dos Santos, que esteve sempre contra Costa e a atual solução de Governo, mas lamenta que essa oposição interna seja feita com base "na intriga, na mentira e na insídia".

"A sua ideia de Partido Socialista é ele próprio", acusa o dirigente socialista, que classifica o eurodeputado do PS como "um feroz adversário do Governo socialista de António Costa", "um feroz adversário da reunificação dos socialistas em Matosinhos" e "um feroz adversário dos socialistas portuenses".

"Ele representa bem tudo aquilo que levou à degradação da nossa vida partidária: a anunciação de valores socialistas para fazer o jogo da direita, a mentira, a pequena intriga, a pior partidarite, a plantação de notícias falsas", ataca Tiago Barbosa Ribeiro, aludindo às "mercerias eleitorais" que Manuel dos Santos diz criticar, mas que o também deputado do PS insinua terem sido a prática do eurodeputado.

PS não está a interferir nas listas de Moreira

" Os socialistas conhecem-no bem (incluindo quem o convidou para esta última no PE?) e por isso é delicioso ver Manuel dos Santos a falar de mercearias eleitorais, mas errou o alvo no caso do Porto", escreve Barbosa Ribeiro, que considera que Manuel dos Santos mais não está a fazer do que "prestar um serviço" aos adversários do PS no Porto.

De resto, o líder da concelhia do PS Porto garante que o partido não tem estado a elaborar as listas em conjunto com Rui Moreira, que continua a ser um candidato independente, com o apoio do PS e do CDS.

"Os socialistas do Porto, coisa que Manuel dos Santos não é, sabem bem o percurso que temos percorrido, as dezenas de reuniões e plenários abertos, as comissões políticas regulares e participadas, a serenidade, o diálogo, o envolvimento e a participação. Por outro lado, falo com regularidade com o Presidente da Câmara e existe respeito, amizade e lealdade. Todos os órgãos, incluindo obviamente o Secretário-Geral, acompanham o processo do Porto mas não participam nele nem devem participar", garante Tiago Barbosa Ribeiro.

"Quanto ao resto, continuaremos a trabalhar e não mais falarei sobre este caso. O PS e o Porto não demasiado grandes para que percamos tempo com tão pequenas personagenS", remata Barbosa Ribeiro.

Ao i fonte oficial do gabinete de Rui Moreira também repudia as acusações feitas por Manuel dos Santos.

"São declarações de teor muito grave, falso e difamatório", declara o gabinete de Moreira.