O Teatro Nacional de São Carlos, em Lisboa, vai ser alvo de várias intervenções ao longo do ano. As obras já tinham sido anunciadas pelo secretário de Estado da Cultura, Miguel Honrado, no parlamento, justificando a atribuição de 4,1 milhões de euros do Orçamento de Estado ao Opart, entidade que tutela o teatro.

Num comunicado enviado esta terça-feira à agência Lusa, a direção do teatro fala numa intervenção de manutenção do palco do teatro, previstra para o final do verão, além de "diversas intervenções ao longo do ano respeitantes a diversas especialidades”.