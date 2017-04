Ricardinho, atualmente a jogar em Espanha, está nomeado para Melhor Jogador do Mundo, pela 7ª vez consecutiva, pelo site de futsal mais conceituado do mundo.

O FutsalPlanet Awards 2016 atribui anualmente os prémios dos melhores do mundo no futsal, sendo as votações feitas, também, pelos maiores especialistas do mundo, desde seleccionadores a jornalistas.

Recorde-se que o internacional português já foi eleito o melhor jogador do mundo de Futsal por três vezes: 2010, 2014 e 2015.

Ricardinho conquistou a Taça de Espanha no passado mês de Março e foi eleito o melhor jogador de Futsal do século da Federação Portuguesa de Futsal, numa cerimónia realizada a 20 de Março.