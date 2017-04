De acordo com um estudo de “Competitividade, Turismo e Viagens”, realizado pelo Fórum Económico Mundial, Portugal está muito bem colocado na lista dos países mais seguros do mundo, ocupando a 12ª posição no ranking.

O ranking elaborado analisou 136 países, tendo em conta os valores “dispendidos com o crime comum e com a violência assim como com o terrorismo, e a extensão a que os serviços da polícia podem ser confiados para providenciar a proteção do crime”.

Portugal surge à frente de países como a Áustria, Suécia, Holanda e Reino Unido e no topo está a Finlândia.

Já a Colômbia foi considerado o país menos seguro do mundo.