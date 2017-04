Medida curiosa, mas louvável que chega do Brasil. O Corinthians decidiu dispensar um apanha-bolas, depois do funcionário ter... simulado ser agredido.

Tudo aconteceu nos descontos da primeira parte, no jogo com o Universidad do Chile, a contar para a Taça Sul-Americana. Com o Timão a vencer por 1-0, Gonzalo Jara, internacional chileno, procurava efeturar rapidamente um lançamento, mas o apanha-bolas, de seu nome Ivan Régis, na tentativa de queimar tempo, demorou a entregar a bola - aliás, nem chegou a dá-la ao jogador chileno: atirou-a ao chão.

Nesse momento, Jara dá um pequeno toque com a mão na zona entre o peito e o ombro de Régis, que pára por um instante e depois se agarra ao peito até se atirar ao chão.

O funcionário do Corinthians acabou por ser "expulso" pelo quarto árbitro ao intervalo, mas entretanto, segundo a Imprensa brasileira, já foi mesmo dispensado também pelo clube brasileiro, onde prestava serviços de variada ordem: além de apanha-bolas, cumpria também frequentemente as funções de motorista.