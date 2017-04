Começa esta noite o período de espera do Rip Curl Pro Bells Beach, terceira etapa do circuito mundial de surf da World Surf League, e Frederico Morais pode entrar em cena.



Caso a organização da prova dê luz verde para o arranque esta noite (manhã na Austrália), Frederico, único representante português na elite máxima do surf mundial, vai surfar contra os australianos Joel Parkinson, campeão mundial de 2012, e Adrian Buchan, na décima bateria da primeira ronda.



O Rip Curl Pro Bells Beach, campeonato de surf mais antigo do Mundo, toma lugar no estado de Victoria na Austrália, tendo período de espera de 12 a 24 de Abril.