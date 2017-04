O Presidente dos EUA, Donald Trump, já reagiu às ameaças da Coreia do Norte. No Twitter, Trump disse que “a Coreia do Norte está à procura de problemas”.

Donald Trump apelou ainda ao auxílio da China nesta questão: “Se a China decidir ajudar, será ótimo. Se não, resolveremos o problema sem eles!”.

Em causa estão as declarações do governo norte-coreano, dizendo que poderá haver “consequências catastróficas” caso os EUA continuem com movimentações perto do território da Coreia do Norte.