A terceira edição do "The Match for Africa", encontro de beneficência anual realizado em Zurique, na Suíça, contou com um momento especial na final entre Roger Federer e Andy Murray. O duelo foi bastante diferente dos habituais, com muitas paragens pelo meio para entrevistas e sessões de entretenimento, e viria a ser assim até ao fim.

Quando ia servir com um match-point contra, Murray decidiu entregar a raquete a um... apanha-bolas. Após um momento inicial de perplexidade, o jovem lá aceitou o desafio, perante um Federer sorridente. Os "skills" do rapaz é que não impressionaram: fez uma dupla falta, o que daria automaticamente a vitória ao astro suíço. Federer ainda insistiu para que o jogador de circunstância continuasse a tentar, mas este devolveu rapidamente a raquete a Murray.

No fim, Federer acabou mesmo por vencer o atual número 1 mundial (6-3 e 7-6, com 8-6 no tie-break), num jogo onde o português Carlos Ramos foi o árbitro de cadeira e Pedro Pinto o mestre de cerimónias. O mais importante, porém, acabou por ser a quantia angariada para a Fundação Roger Federer: mais de 1,3 milhões de euros.

A fundação do tenista suíço apoia projetos de educação em seis países (Suíça, África do Sul, Botswana, Malawi, Zâmbia e Zimbabué) e oferece apoios e bolsas a crianças nascidas em contextos de pobreza extrema. Criada em 2003, apoia cerca de 275 mil crianças e pretende chegar a um milhão em 2018. No ano passado, investiu mais de seis milhões de euros.