A manequim russa Irina Shaik terá tido bebé no início do mês de abril, mas a onda de secretismo que marcou a gravidez continua.

As primeiras notícias que davam conta do nascimento do bebé, fruto da sua relação com o ator norte-americano Bradley Cooper, não referiam o sexo ou o nome do recém-nascido.

No entanto, o site E! avança agora que se trata de uma menina e que o nome escolhido será Lea de Seine Shayk Coooper.