A violência o uso de armas e de uso de drogas dentro das escolas caiu 48% durante os últimos três anos letivos (2013/14 e 2015/16).

No ano letivo passado (2015/16), entre atos de violência contra a liberdade e a integridade física das pessoas, contra os bens e equipamentos pessoais, o uso de armas dentro das escolas ou o uso de drogas, houve um total de 686 ocorrências sinalizadas pelos diretores e professores, dentro do recinto escolar. Em 2013/14 foram detetadas 1.321 ococrrências, mais 48%.

Estes são os últimos números que constam da Plataforma de Registo de Ocorrências de Segurança Escolar, divulgados pelo Ministério da Educação, e avançados hoje pelo JN. No entanto,estes números não incluem as queixas que são apresentadas na PSP e os incidentes registados pela Escola Segura.

Entre os oito tipo de incidentes registados, o único onde se verifica uma subida no ano letivo passado face a 2013/14 diz respeito ao uso de armas dentro das escolas. Em 2015/16 foram sinalizadas 17 armas brancas e de fogo dentro das escolas. Mais três face a 2013/14 mas se compararmos com 2014/15, quando houve 24 armas detetadas, este indicador cai em sete ocorrências.

Sobre os atos contra a liberdade e a integridade física das pessoas foram sinalizadas 386 ocorrências. Menos 318 em relação ao ano letivo de 2013/14, quando se chegou a 704 atos de violência. Sobre este indicador o Ministértio da Educação esclarece que a maioria dos casos, 173, são de agressões entre os alunos.

Nos casos de professores vítimas de agressões registaram-se 90 por parte de alunos e outras dez por parte de familiares de alunos.

Números contrastam com os da PSP

Mas, quando olhamos para as ocorrências registadas através da Escola Segura e em esquadras da PSP estes números disparam.

De acrodo com o Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) o nível de criminalidade en contexto escolar subiu 6% nos dois últimos anos letivos.

No ano passado, houve um total de 7.553 ocorrências, das quais 4.700 são de natureza criminal e as outras 3.348 ocorreram dentro das escolas. Em média, por mês houve 475 casos de violência escolar sendo Lisboa o distrito que concetra o maior número de casos com 3.147 registos.

O programa Escola Segura, diz o JN, conta com 712 agentes efetivos que fiscalizam 8.516 estabelecimentos de ensino, desde o 2º ciclo ao secundário frequentados por quase milhão e meio de alunos.