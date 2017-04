O Mestrado em Gestão de Informação, com especialização em Gestão do Conhecimento e Business Intelligence, da Nova Information Management School (IMS), surge no primeiro lugar do ranking da eduniversal, uma plataforma que analisa mais de 12 mil mestrados em todo o mundo.

O diretor da IMS, da Universidade Nova, Pedro Simões Coelho, considera que os resultados do ranking de devem à “orientação estratégica para a qualidade e à procura permanente de oportunidades de inovação”.

Num comunicado, o responsável refere igualmente “uma política de ensino adaptada aos reais interesses e necessidades dos alunos e às necessidades do mercado” como a fórmula do sucesso do curso.

No top do ranking da mesma categoria, Business Intelligence, está também outro curso lecionado em Portugal.

A pós-graduação em Business Intelligence & Analytics, da Universidade do Porto, surge em 12.º lugar.

A Eduniversal, criada em 1994, pretende ajudar os estudantes de todo o mundo a escolherem os melhores cursos, e quais os mais adequados aos seus objetivos profissionais.