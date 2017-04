A Google está a ser acusada pela autoridade norte-americana para as condições de trabalho (DoL) de ter uma discrepância salarial por género.

“Encontrámos sistematicamente várias disparidades salariais contra as mulheres em grande parte do quadro de trabalhadores”, disse a diretora do DoL, Janette Wipper, numa audiência no tribunal de São Francisco.

Janette Wipper disse ainda que “a discriminação contra as mulheres na Google atinge níveis extremos”, todavia a Google já veio negar as acusações feitas pela DoL, realçando que no ano de 2016, 31% do quatro de pessoal era constituído por mulheres.