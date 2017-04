Zona dedicada à gastronomia tem capacidade para sentar 630 pessoas. É composta por 14 lojas/restaurantes, incluindo "espaços de conceituados chefs", revela comunicado.

A nova Cidade do Rock inclui um novo palco, um espaço dedicado ao gaming e um bairro temático, além da praça gastronómica inspirada no Mercado da Ribeira. O palco dá pelo nome de Digital Stage e é dirigido a influenciadores digitais, desde músicos a vloggers, grupos de dança e comediantes, "verdadeiros fenómenos do entretenimento online que utilizam as redes como principal canal de comunicação e interação com o público", explica o texto.

Já conhecida de Lisboa, apesar de inspirada em Los Angeles, a Rock Street passa a ter o Rock in Rio Boulevard - "um passeio da fama que celebra grandes artistas" – e o Rock in Rio Wall of Fame – "um muro onde muitas celebridades vão deixar as suas mãos gravadas no cimento".

Neste bairro existirá, ainda, um palco no qual o público poderá recordar grandes sucessos. Já a cultura dos jogos será celebrada no espaço Game XP.

A próxima edição do festival decorre de 15 a 17 e de 21 a 24 de Setembro no Rio de Janeiro. Estão confirmados Lady Gaga, Guns n’ Roses, Justin Timberlake, Aerosmith, The Who, Bon Jovi, Maroon 5 e Red Hot Chili Peppers.

Em 2018, o Rock In Rio regressará a Lisboa.