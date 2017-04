As unidades hoteleiras da região do Algarve subiram os preços e começaram a evitar as grandes excursões dos estudantes finalistas devido às más experiências que tiveram no passado.

O Algarve já foi um dos locais preferidos para realizar a viagem de finalistas, todavia, as unidades hoteleiras algarvias decidiram subir os preços no que diz respeito ao valor das cauções, para compensar os estragos causados pelos estudantes.

“Os estabelecimentos da região estão a evitar receber excursões organizadas, no sentido de travar as situações de instabilidade provocadas pelos estudantes, como distúrbios junto de outros clientes mas também os danos materiais que provocavam e que depois era preciso compensar e que gerava conflito”, disse o presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve, Elidérico Viegas, ao Correio da Manhã.

Assim, o elevado valor da caução pedida faz com que os finalistas e as agências de viagens que organizam as excursões prefiram outros destinos.