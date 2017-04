António Costa: o que tu queres, sei eu

Percebemos, agora, que António Costa reconhece que esta solução governativa é inviável e que Portugal não aguenta mais quatro anos com o actual quadro político

1. António Costa deu, na semana transacta, uma entrevista à Rádio Renascença: na sua essência, a entrevista serviu apenas e só para dar sinal de vida. Mas precisará o Primeiro-Ministro de Portugal de aparecer apenas para..aparecer? Tradicionalmente, a resposta seria negativa: o sistema político português é semipresidencialista com o respectivo centro de gravidade no Governo. No entanto, vivemos tempos excepcionais – e, em termos inéditos na nossa democracia, o Primeiro-Ministro apagou-se para ceder primazia aos partidos políticos (que se confundem com os grupos parlamentares) e ao Presidente da República.

2. Mais do que o funcionamento, puro e duro do nosso sistema político, o apagamento de António Costa deve-se à sua (ilimitada?) habilidade política – termo carinhoso e ternurento para nos referirmos à “chico-espertice” e ambição, tão perigosa quanto incomensurável, de poder que António Costa sempre revelou. O líder do extremo-PS percebeu que, em virtude da natureza inconciliável dos partidos que compõem a geringonça, a melhor forma de sobreviver e prolongar esta enorme mentira política consiste em falar pouco – e fazer ainda menos.

3. Falar pouco, porque quanto menos falar, menos hipóteses haverão para cometer um dislate que comprometa a solidariedade interna entre os partidos de extrema-esquerda que mandam em Portugal. Se falar pouco – limitando-se a banalidades ou clichés que tanto excitam os extremistas de esquerda -, António Costa não poderá desagradar a Catarina Martins, nem afectar a sua amizade (herdade do pai) com Jerónimo de Sousa.

E se nada fizer (dando apenas uns pequenos presentes aos seus camaradas de esquerda, que o mesmo é dizer, distribuir o dinheiro dos contribuintes para satisfazer as clientelas comunistas e trotskistas), António Costa poderá dar uns miminhos à extrema-esquerda – e ainda piscar o olho ao CDS de Assunção Cristas. É a quadratura do círculo política que o habilidoso socialista logrou resolver, desbravando o caminho do poder absoluto. No fundo, o plano de António Costa é tornar-se o novo DDT (Dono Disto Tudo). E a história dos DDT’s deste país conhecem os contribuintes portugueses muito bem…De cor e salteado.

4. Dito isto, o único aspecto verdadeiramente relevante da entrevista de António Costa foi a revelação de que pretende conquistar uma maioria absoluta nas próximas legislativas – mas simultaneamente manter a aliança com os partidos de extrema-esquerda.

Percebe-se a intenção: António Costa quis dar uma mensagem de confiança aos seus parceiros de coligação – ao mesmo tempo que tenta acalmar o PS moderado e expandir a sua base eleitoral de apoio.

5. Em suma, António Costa pretendeu encetar o caminho rumo à maioria absoluta não apelando à maioria absoluta – mas sim desincentivando o voto inútil. O líder socialista não pede (nem pedirá) o voto útil – apelará somente ao não voto inútil.

Que significa isto? Que não pedirá que a esquerda concentre o seu voto no PS (voto útil); mas não deixará de incitar que o eleitor não desperdice o seu voto no PCP ou no Bloco de Esquerda (voto inútil), porquanto, independentemente do resultado final, estes partidos serão sempre tidos e achados na solução governativa a encontrar em 2019.

Desta forma, mais uma vez, António Costa consegue resolver outra quadratura do círculo: dizer adeus aos partidos da extrema-esquerda que o salvaram (e ao seu projecto de poder pessoal em 2015) com um sorriso e muito afecto, como se ainda contasse com a sua companhia.

6. Percebemos, agora, que António Costa reconhece que esta solução governativa é inviável e que Portugal não aguenta mais quatro anos com o actual quadro político – e que ele próprio já está farto de BE e PCP.

7. O que António Costa quer, sabemos nós: conquistar a maioria absoluta e o poder absoluto. E BE e PCP, perceberão? Aparentemente, não…