Os acionistas do BCP vão estar reunidos no próximo dia 10 de maio e um dos pontos a ser discutido diz respeito à eleição dos novos membros da mesa da assembleia-geral para o triénio 2017-2019, tendo em conta o final do mandato dos atuais membros.

Fosun, Sonangol, EDP e Interoceânico propõem que o presidente seja o advogado Pedro Rebelo de Sousa, que substituirá assim António Menezes Cordeiro. Já a proposta para vice-presidente é o também advogado Octávio Castelo Paulo.

Serão ainda os acionistas chamados a aprovarem os novos administradores nomeados pelo grupo chinês Fosun, o maior acionista do BCP, e que são LinJiang Xu como administrador não executivo e João Nuno Palma (ex- administrador financeiro da CGD) como executivo.

Outro dos pontos é a aprovação das contas da instituição financeira no ano passado. Em 2016, o BCP registou um resultado líquido consolidado de 23,9 milhões de euros, um recuo de 89,8% face ao lucro de 235,3 milhões de euros em 2015. Já em termos individuais, o BCP teve 69 milhões de lucro, divulgou hoje a instituição.

O ponto dois da ordem de trabalhos da assembleia-geral de maio propõe que, do valor conseguido em 2016, 62 milhões vão para resultados transitados e sete milhões para reforço da reserva legal.