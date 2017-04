Devem ser vacinados os homens que praticam sexo anal ou oro-anal com outros homens. Já os viajantes com destino a países endémicos para a hepatite A só recebem a vacina a título excecional, devendo o médico prescritor da vacina contactar previamente a DGS.

No caso de terem sido ultrapassadas as duas semanas a seguir à exposição ou ao contacto com a pessoa com hepatite A, a vacina deixa de estar indicada.

A DGS aconselha ainda os potenciais infetados a estarem atentos aos sintomas e a reforçar medidas para evitar a transmissão.

Portugal tem um surto de hepatite A e, até ao momento, foram detetados 160 casos. Destes, cerca de metade já foram internados e 93% são adultos jovens do sexo masculino e maioritariamente residentes na área de Lisboa e Vale do Tejo.

Há cerca de sete mil vacinas disponíveis que serão administradas gratuitamente e sem pagamento de taxa moderadora. Cabe a cada Administração Regional de Saúde divulgar os locais de vacinação em cada região.