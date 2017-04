Foram vários os comentários negativos que surgiram na página de Facebook do Hotel Pueblo Camino Real depois de um grupo de cerca de 1000 finalistas portugueses terem sido expulsos daquela unidade hoteleira por mau comportamento.

Os alunos aproveitaram as redes sociais e têm vindo a criticar a falta de condições por que passaram antes da expulsão da instância hoteleira no sul de Espanha.

"Hotel com péssimo acolhimento. A atitude do gerente foi completamente deplorável e injustificada. A falta de higiene é alarmante, não havendo troca regular de toalhas, limpeza do chão, ou quem fizesse a cama", lê-se.

"O gerente tratou-nos como animais", ou "a gerência foi horrível e não compreende o sentido de uma viagem de finalistas", são mais alguns exemplos no meio de dezenas de críticas que inundaram a página de Facebook do hotel.

"Que falta de respeito para com os clientes. A comida era repetitiva e sem qualidade nenhuma. As empregadas não trocaram os lençóis e a toalhas dos quartos. Imensos quartos têm baratas e outros bichos e até nos cortaram a água quente", comentou também um colaborador da agência de viagens responsável pela estadia, de acordo com o Jornal de Notícias.

Todavia e apesar das inúmeras críticas, existem alguns utilizadores que, por outro lado, questionam o alegado mau comportamento dos estudantes.

"Divertimento não é sinónimo de Vandalismo”, ou “Uma vergonha para os Portugueses”, lê-se.