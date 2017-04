A Santa Casa está com atrasos no pagamento dos prémios dos jogos da semana passada.

O prazo limite é de 72 horas, todavia os vencedores dos jogos da semana passada ainda não viram o pagamento dos respetivos prémios.

"Efetivamente, no decurso da semana, existiram algumas perturbações pontuais no processamento do pagamento de prémios superiores a 150 euros", disse uma fonte oficial da Santa Casa ao Jornal de Notícias.