Um agente da PSP foi agredido dentro de um estabelecimento na Amora, no concelho do Seixal.

Uma patrulha ter-se-á deslocado a um centro comercial após um denúncia e um dos agentes acabou por ser agredido, tendo posteriormente de receber tratamento hospital na sequência das agressões.

"Após denúncia de ruído e desacatos em estabelecimento comercial, uma patrulha da PSP deslocou-se ao local, tendo cessado com os mesmos. Na tentativa de identificação do proprietário do estabelecimento, várias dezenas de indivíduos reagiram com violência impossibilitando a ação da PSP", refere em comunicado a unidade policial.

"Um agente acabou agredido necessitando de tratamento hospitalar. Foram acionados mais meios para o local de forma a repor a ordem pública. Três dos indivíduos acabaram detidos, sendo que dois deles receberam assistência médica", lê-se.