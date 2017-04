Em defesa da legalização da prostituição

A legalização da prostituição não é um assunto que os “mais velhos” da política gostem de discutir e o tema aparece, volta e meia, pela boca das jotas partidárias.

Nos últimos tempos, algumas entidades exteriores ao governo têm debatido o assunto e nunca se chega a uma conclusão por uma razão muito simples: quem é contra sê-lo-á sempre e quem é a favor também não pretende mudar de ideias.

O que se sabe é que, num mundo cada vez mais perigoso e com a movimentação de milhões de pessoas, na sua maioria indefesas, de continente para continente, é natural que as mulheres sejam presa fácil para traficantes de seres humanos. Seria, pois, desejável que a prostituição fosse legalizada por forma a controlar quem quer estar nessa atividade e quem é forçada a fazê-lo.

As máfias adoram a indefinição e jogam a seu bel-prazer com as regras que não são cumpridas por ninguém, acabando por impor as suas. Quem passe por determinadas ruas das principais cidades de Portugal facilmente se apercebe do número infindável de prostitutas que “trabalham” sem condições de segurança e de higiene. Mas quem vai a bares de alterne, frequentados por todas as classes sociais, também se apercebe de quanto o negócio da profissão mais velha do mundo rende.

Isto para não falar das páginas de classificados de alguns jornais ou dos sites da especialidade. Fará algum sentido que uma atividade que é feita à vista de todos não seja legalizada? Não ficariam as mulheres – e homens – que a praticam, assim como os clientes, muito mais protegidos?

E o Estado não ganharia muito mais com isso, na cobrança de impostos? Além disso, são muitas as mulheres que querem estar no ramo e exigem a mesma defesa e regalias que os outros trabalhadores. Pode parecer estranho para muita gente, mas há muitas mulheres e homens que gostam de vender o corpo. Para terem mais dinheiro e porque sentem que noutras atividades terão ordenados muito inferiores que nunca lhes permitirão levar a vida que desejam. Se é boa? Cada um sabe de si. Desde que não sejam menores ou obrigados...