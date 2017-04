Silvio Berlusconi deu a cara por um vídeo da Liga Italiana da Defesa dos Animais e do Ambiente, após ter aderido a uma campanha vegetariana e de ter “adotado” cinco cordeiros - cujo destino era serem cozinhados para um almoço de Páscoa.

No vídeo, o antigo primeiro-ministro italiano aparece a acariciar e a alimentar cordeiros com um biberão. As imagens foram gravadas à entrada da sua propriedade.

“Defende a vida, escolhe uma Páscoa vegetariana", afirma o antigo governante, ao mesmo tempo que a mensagem que circula no ecrã é: "façam como ele. Salvou cinco cordeiros que seriam mortos para o almoço de Páscoa!".

A associação italiana dos produtores e comerciantes de carne, a Assocarni, atacou já reagiu e atacou Berlusconi, pedindo que fossem boicotados os canais de televisão e demais publicações detidos pelo ex-primeiro-ministro.

"É inacreditável que mesmo sendo um empresário esteja a contribuir para os prejuízos da indústria da carne ao tentar obter os votos dos amantes de animais", informou a associação em comunicado.