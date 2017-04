A agência que organizou a viagem de finalistas dos 1.200 alunos portugueses explusos de Torremolinos, no sul de Espanha, apresentou duas queixas na polícia espanhola contra o hotel. Uma das queixas é por apropriação indevida do total das cauções e outra por incumprimento contratual.

O caso está agora a ser acompanhado pelo governo português e a ser investigado pelas autoridades espanholas que também receberam denúncias da administração do hotel sobre os danos alegadamente provocados pelos estudantes. Não há qualquer prazo para terminar as diligências já que não há detidos.

Ontem, foi cancelada à última hora pelo hotel Pueblo CaminoReal a conferência de imprensa onde seriam explicadas as razões que levaram à expulsão dos estudantes. O hotel não apresentou qualquer justificação para o cancelamento da conferência de impresa rementendo apenas para um comunicado que virá a ser divulgado mais tarde, sem data ou hora marcada.

De acordo com o gerente da agência Slide In, Nuno Dias, o hotel Pueblo Camino Real recusou-se a entregar 35 mil euros de um total de 51.300 mil euros pagos por caução, sem fazer prova dos estragos feitos pelos estudantes. Além disso, diz ainda Nuno Dias, o hotel “prestou um serviço abaixo do que estava contratualizado”, durante os seis dias de estadia.

O jornal “El País” diz que os estudantes foram expulsos depois de terem “destrído azulejos, atirado colchões pelas janelas, esvaziado extintores nos corredores do hotel e colocaram uma televisão na banheira”. O hotel confirmou os danos provocados pelos portugueses e disse à agência ter provas.

No entanto, o gerente Nuno Dias diz que “não foi apresentado um relatório de danos averbado” e não lhe foi “permitido ver os danos de forma presencial”, dizendo apenas que “ficaria com o dinheiro” da caução.

De acordo com o secretário de Estado das Comunidades, José Luis Carneiro, citado pela Lusa, a empresa que organizou a viagem “tinha seguro” mas o hotel entende que “não é suficiente para cobrir” os danos causados, estimados em cerca de 50 mil euros.

Mas, também fonte da polícia de Málaga disse à agência Efe que as autoridades foram chamadas por diversas vezes ao local onde estavam hospedados os alunos e que tiveram de atuar. São também diversos os relatos de moradores de prédios que circundam o hotel a dar conta de barulho e desacatos provocados pelos alunos.

O gerente da Slide In, que também esteve hospedado no hotel, acusa ainda a unidade hoteleira de incumprimento contratual, no que diz respeito a falta de limpeza dos quartos, a falta de refeições e o permanente corte do serviço de bar aberto.

Cada aluno terá pago entre 500 a 600 euros pela viagem.

Ministro pede “serenidade” O Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, diz que o caso está a ser “seguido com atenção” e que é precisa “alguma serenidade” para se perceber o que “aconteceu verdadeiramente”.

“São organizações por parte de estudantes. Estes episódios e o que aconteceu verdadeiramente estão por apurar. Temos seguido cpm atenção e a todos nos preocupam situações desta natureza”, diz Tiago Brandão Rodrigues.

Também durante o fim de semana, José Luís Carneiro disse à Lusa que os seviços consulares estão a acompanhar o caso.

Já os pais alertam para os riscos de se fazerem generalizações sobre o comportamento dos estudantes, já que “terá sido uma dezena de jovens a ter comportamentos reprováveis”, disse o presidente da Confap, Jorge Ascensão, que não descarta a resposnabilidade dos pais mas que convida a sociedade a refletir “sobre o modelo educativo em que assenta a escola”. Isto porque, acrescenta, da parte dos pais “acreditamos que as famílias dão os melhores conselhos aos seus filhos, mas estamos a falar de fenómenos de massas”.