Um estudo realizado pela Open University e pela Universidade de Huddersfield, no Reino Unido, revela que uma em cada três mulheres britânicas - que estão em relações sérias - tem menos interesse por relações sexuais do que os companheiros.

No entanto, os investigadores não consideram que a relação seja má, acreditam que é normal os homens terem mais desejos. “O interessante é que os casais acreditam que as diferenças de frequência e desejo sexual são apenas parte do ciclo de relacionamentos e não são vistos como algo significativo", avançou ao Daily Mail Jacqui Gabb da Open University.

Ainda assim, de acordo com o estudo, o sexo feminino considera que as relações sexuais são uma parte importante em todas as relações. No início das relações apenas uma em cada cinco mulheres não dá tanta importância ao sexo como o parceiro, algo que muda com o passar do tempo.

O estudo adiantou ainda que, passados 16 anos de namoro ou casamento, o nível de desejo sexual nas mulheres desce quase metade, quando comparado com o dos homens.

Para o estudo ser realizado foram entrevistadas cinco mil pessoas com idades compreendidas entre os 16 e os 65 anos (todas estavam em relacionamentos).