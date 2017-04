Segundo avança o The Guardian, de acordo com citações de jornais italianos, um Tribunal de Roma, em Itália, optou por banir a aplicação do país, alegando concorrência desleal para com os táxis.

A empresa tem agora dez dias para encerrar todas as operações no território italiano – prazo a partir do qual terá de pagar uma multa diária no valor de dez mil euros.

A Uber ainda pode recorrer da decisão tomada, “estamos chocados pela decisão do tribunal italiano e vamos recorrer. Milhares de condutores licenciados e profissionais usam a aplicação da Uber para fazer dinheiro e providenciar transporte confiável para os italianos com o pressionar de um botão”, pode ler-se no comunicado da empresa.