Um dos processos para travar a venda do Novo Banco por parte de um grupo de grandes investidores já avançou para tribunal. A primeira ação destes investidores, liderados pelas gigantes BlackRock e Pimco, deu ontem entrada no Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa, revelou o Eco.

Em causa está a transferência de cinco linhas de dívida do Novo Banco para a massa falida do BES, ou o chamado “banco mau”. Este grupo de grandes investidores tinha investido 2,2 mil milhões de euros em obrigações seniores do Novo Banco. No final de 2015, o Banco de Portugal decidiu transferir essa parte do crédito do Novo Banco para a esfera dos ativos do BES, medida que resultou em perdas de 1,5 mil milhões de euros para os clientes destas gestoras de ativos.

Na semana passada, este grupo de investidores anunciou que iria avançar com um processo para travar a venda do Novo Banco. Nesse dia, a BlackRock encorajou “fortemente” as autoridades portuguesas a procurarem “uma conclusão construtiva e atempada para esta questão”. Ou seja, aconselha Portugal a chegar a acordo. E o Governo está, de facto, a tentar chegar a um acordo amigável com estes credores, já que, tradicionalmente, também são grandes investidores em dívida pública e a sua ausência do mercado pode afetar negativamente os juros e o spread as obrigações do Tesouro.