Um tiroteio numa escola primária ocorreu, esta segunda-feira, em San Bernardino, na Califórnia.

Sabe-se que há vários feridos e que há, pelo menos, dois mortos.

Segundo o Chefe da Polícia, existem quatro vítimas e a mesma fonte adiantou ainda que pensa tratar-se de um homicídio-suicídio.

Dois estudantes da escola primária foram transportados para o hospital.

Segundo várias televisões norte-americanas, neste momento a escola está a ser evacuada.

