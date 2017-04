A compra da Portgás, que fará com que a REN tenha de realizar um aumento de capital, não animou o mercado, que tem estado a reagir de forma negativa ao anúncio de que terá de ser feito um reforço de capital no valor de 250 milhões de euros.

Desvalorização

O dia de ontem ficou marcado com as ações da REN a serem negociadas em terreno negativo na bolsa nacional. Na verdade, foi registada a queda mais acentuada desde o referendo sobre a saída do Reino Unido da União Europeia. A queda registou-se acima dos 3% com a REN a desvalorizar para 2,81 euros (a maior queda desde junho de 2016).

Operação

O BPI, numa nota a clientes onde analisa o negócio, explica que o impacto do negócio na EDP deverá ser positivo, mas “diminuto” até porque já era “largamente esperado pelo mercado”. Recorde-se que o valor de toda a operação (532 milhões de euros) ficou 17% acima do que tinha sido a avaliação do BPI para este ativo.