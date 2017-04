A Lundin Mining, dona da mineira Somincor, vai nvestir 250 milhões de euros para duplicar a produção de zinco nas minas de Neves-Corvo, no Alentejo.

De acordo com a empresa canadiana, o projeto de alargamento da exploração deste mineral deve estar pronto em dois anos - em meados de 2019 - para duplicar a produção de concentrado de zinco. A expansão empregará 300 a 350 pessoas na construção e mais de 200 postos de trabalho em laboração.



O objectivo, anunciado no final de uma reunião com membros do governo e autarcas locais, é passar das actuais 1,1 milhões de toneladas de zinco extraídas por ano para 2,5 milhões de toneladas, permitindo à mina operar pelo menos por mais 10 anos e compensando a redução de recursos de cobre na mina ao longo dos últimos anos.