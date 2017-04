Ao contrário do que era previsto, o domingo de Páscoa vai ficar marcado pelo regresso da chuva.

De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, entre quinta-feira e sábado as temperaturas vão descer significativamente.

Segundo o IPMA, há ainda a possibilidade de queda de chuva nas regiões norte e centro do país, na quinta-feira e na sexta, estendendo-se até ao Alto Alentejo no sábado.