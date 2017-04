A derrota do Barcelona no terreno do Málaga, no passado fim de semana (0-2), continua a dar que falar. E tudo por causa do primeiro golo da partida, apontado por Sandro Ramírez, antigo jogador do... Barcelona. O jovem avançado não se coibiu de festejar o tento apontado, o que irritou os antigos colegas, com destaque para Luis Suárez.

"Não esqueças quem te deu de comer", terá dito o internacional uruguaio ao antigo companheiro ao intervalo, quando os jogadores se dirigiam para os balneários. De acordo com a Imprensa espanhola, Sandro Ramírez também não se ficou: "Quem me dá de comer é o Málaga."

No final do encontro, questionado sobre o assunto, o jogador do clube andaluz desvalorizou o incidente. "Não celebrei assim tanto. Estou agradecido ao Barcelona por tudo o que me deu, mas agora defendo o Málaga. Se alguém ficou ofendido, peço desculpa. Podem pensar que festejei mais do que devia, mas não penso que tenha sido assim", sentenciou.