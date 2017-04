Dois exemplos claros do impacto que a tecnologia do vídeo-árbitro pode ter no futebol. No campeonato australiano, o Wellington-Sydney terminou empatado (1-1), mas é o golo dos visitantes que merece destaque.

O penálti não foi visto em tempo corrido pelo árbitro da partida, mas o recurso ao vídeo-árbitro permitiu perceber que o defensor da equipa da casa havia, de facto, tocado na bola com a mão dentro da sua área. Um pormenor importante: o juiz do encontro não precisou sequer de sair do meio-campo para ver as imagens, acabando por aceitar os relatos que lhe chegaram presumivelmente do quarto árbitro depois de visionar as imagens.

Por outro lado, da Holanda chega o caso oposto. O PSV Eindhoven goleou o Willem II por 5-0, mas antes do triunfo robusto começar a ganhar forma, a formação visitante apontou um verdadeiro golaço. O problema é que o árbitro entendeu que a bola não havia ultrapassado a linha na totalidade e não validou o golo. Com o recurso à tecnologia, tudo podia ter sido muito diferente...