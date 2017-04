Ter um sono tranquilo nem sempre é fácil. Para o ajudar, os especialistas do site WebMD fizeram uma lista de cinco ‘segredos’ para ter uma ótima noite de sono. Vai ver que não é assim tão complicado.

1. Tente acalmar-se antes de ir para cama

Um hábito que se costuma incutir nas crianças, mas que também se aplica aos adultos. Tente acalmar-se ou fazer atividades menos estimulantes antes de ir para a cama. Experimente meditar, faça uns leves alongamentos ou leia um livro – ler no tablet ou computador não conta por causa da luz do aparelho.

Se estiver preocupado com alguns assuntos que tem de tratar no dia seguinte, que tal escrever num papel aquilo que o está a preocupar? É uma boa maneira de ‘deitar cá para fora’ todo o seu stress.

2. ‘Renove’ a sua cama

Isto pode ser uma medida complicada em termos financeiros, mas são investimentos que valem a pena. A verdade é que não pode estar à espera de dormir bem se acorda a meia da noite com dores nas costas por causa do colchão que herdou da sua avó. Por que não pondera mudar de colchão? Michael Breus, psicólogo, especialista em sono e autor do livro ‘Good Night: The Sleep Doctor's 4-Week Program to Better Sleep and Better Health’, explica que todas as pessoas deviam comprar um novo de sete em sete anos. Estudos avançam ainda que o colchão ideal para as dores de costas é um que seja flexível e não duro.

Trocar as almofadas também é importante. Faça-o pelo menos uma vez por ano. Se costuma dormir de lado, escolha uma mais dura. Se dorme de barriga para baixo, opte por uma mais achatada.

3. Cuidado com temperatura no quarto

No inverno, muitas pessoas tendem a deixar os aquecedores ligados para aquecer o quarto, mas isto pode não ser uma boa ideia. Ter o quarto demasiado quente pode fazer com que acorde a meio da noite com calor.

A médica Tracey Marks refere que a temperatura ideal da divisão onde dorme deve variar entre os 20ºC e os 23ºC.

Deve também evitar comidas picantes ou ácidas, bebidas alcoólicas ou com cafeína à noite pois podem fazê-lo suar mais durante a noite.

4. Ressonar e apneia do sono. Esteja atento

A apneia do sono pode fazer com que acorde a meio da noite. “Muitas pessoas nem se apercebem que a razão pela qual estão a acordar é para respirarem”, explica Tracey Marks.

Consulte um médico para ele diagnosticar o seu problema e perceber qual será a melhor solução.

5. Desligue os aparelhos eletrónicos

Ter aparelhos eletrónicos ligados perturbam o sono. Antes de fechar os olhos, desligue a televisão, o telemóvel, o tablet, o computador ou então coloque-os numa outra divisão da casa.