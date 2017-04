Ljubomir Stanisic é a cara do novo programa de domingo da TVI, Pesadelo na Cozinha, líder de audiências. Donos e funcionários de restaurantes de norte a sul do país solicitam a ajuda do Chef Ljubomir com o objetivo de tentarem melhorar o negócio.

As gravações da primeira temporada já terminaram e surgiu o convite para a continuação do formato, no entanto Stanisic não quer continuar no programa apesar do sucesso.

Em declarações à Sábado, Ljubomir Stanisic afirmou: "Não sou um actor, sou um cozinheiro. Quando o programa estreou estava na Escandinávia a trabalhar. Não sou gajo para curtir a fama nem nada dessa m...”