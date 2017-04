Após dois dias de qualificações com excelentes prestações encerrados em 1º lugar, João Martins (GCP) e Carolina Dias (GCP) venceram este domingo a Taça do Mundo de Pares de Ginástica Acrobática com 29.590 pontos.

Na final, os ginastas lusos realizaram um exercício Combinado de elevado nível técnico e de dificuldade com o qual alcançaram 29,590 pontos, nota que lhes valeu a liderança do ranking final da prova. Portugal foi referido como um país com forte tradição na disciplina, facto que voltou a ser provado.

O pódio ficou completo com Rússia (29,180) e Bielorrússia (28,920).