O Sport Recife-Danubio, a contar para a primeira mão da fase preliminar da Taça Sul-Americana, foi palco de duas jogadas fantásticas assinadas por Diego Souza, que passou quase incógnito pelo Benfica em 2006/07 como médio centro e que hoje é um avançado com presença constante na seleção brasileira.

O antigo jogador dos encarnados apontou um golo extraordinário aos 41 minutos - na altura, o segundo na vitória do conjunto canarinho (3-0) -, numa jogada que contou com três tentativas de pontapé de bicicleta. Mas, melhor do que contar, só mesmo ver:

O primeiro golo do encontro tinha acontecido aos 34', com Diego Souza a fazer a assistência. De que forma, pergunta o caro leitor? Exato: de bicicleta, como pode ver no primeiro lance do resumo do encontro.