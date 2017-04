Que Franck Ribèry não gosta de ser substituído, já os adeptos de futebol mais atentos terão reparado. E ainda que assim não fosse, o extremo francês faz questão de o sublinhar de cada vez que isso acontece. Como voltou a fazer este fim de semana, no clássico com o Borussia Dortmund: aos 74 minutos, e com o Bayern a vencer por 4-1, Carlo Ancelotti optou por trocar Ribèry por Douglas Costa, até para poupar o jogador de 34 anos para o encontro que aí vem da Liga dos Campeões, perante o Real Madrid.

Mas o francês não vai lá com estas explicações e não conseguiu esconder a insatisfação. Nem tentou, sequer. Ao ser cumprimentado pelo treinador, negou-lhe o aperto de mão, questionando repetidamente a substituição. Ancelotti, já um veterano destas andanças, fez então uso de uma solução pouco habitual... mas claramente eficiente: deu um beijinho ao atleta, que acabou a sorrir e a abraçá-lo.

Veja o vídeo: