A partir de maio quem for titular de unidades de participação da Caixa Económica passa a ser acionista da instituição financeira liderada por Félix Morgado. Esta alteração após a assembleia-geral ter aprovado, por unanimidade, a transformação do banco em sociedade anónima e a alteração dos estatutos.

No entanto, a conversão será automática, sem que os investidores tenham de fazer qualquer operação. Neste momento, cada ação vale 42 cêntimos.

“Com a entrada em vigor dos novos estatutos da Caixa Económica Montepio Geral, após a transformação jurídica em sociedade anónima, as unidades de participação do fundo de participação passam a ações ordinárias com direito a voto, logo que esteja concluído o processo de transformação”, diz o banco.