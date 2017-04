Um jovem norte-americano recriou uma cena do filme “La La Land” para convidar a sua atriz favorita, Emma Stone, para seu par no baile de finalistas.

A atriz já respondeu ao convite, mas apesar da resposta ser negativa, Jacob Staudenmaier não poderia estar mais feliz com a resposta que lhe foi dada.

"Jacob, obrigado pela melhor declaração que já alguma vez me fizeram. Não tenho palavras para te dizer como estou honrada e o quanto sorri enquanto via aquele vídeo tão bem orquestrado. Estou a trabalhar em Londres mas espero que te divirtas muito no baile e obrigado por te lembrares de mim”, disse Emma Stone.

A atriz concluiu ainda a sua mensagem com um “P.S” no qual reconheceu as semelhanças que o jovem tem com Ryan Gosling, o homem com quem contracena no filme “La la Land” e rematou com “Love Emma”.