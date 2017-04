Um golaço que chega dos Estados Unidos, mas com toque português. Na madrugada desta segunda-feira, o Kansas City venceu o Colorado Rapids por 3-1, mas só o segundo golo chamou verdadeiramente a atenção, estando já a ser partilhado em massa nas redes sociais.

Trata-se de um contra-ataque superiormente executado pela equipa de Kansas, com o pormenor de ter sido iniciado e concluído por um jogador português - nascido na Guiné-Bissau: Gerso, que no último mercado de transferências trocou o Belenenses pela MLS (Liga norte-americana). É o velocíssimo extremo luso-guineense que faz o primeiro passe, aparecendo depois na zona de finalização onde conclui o lance com um remate belíssimo de trivela. Para ver e rever: