Não demorou muito para que o Sporting resolvesse agir em relação ao lance de Samaris, médio grego do Benfica, com o central do Moreirense Diego Ivo. Os leões entregaram esta segunda-feira, no Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), uma participação contra o jogador encarnado, segundo avança a generalidade da Imprensa desportiva.

Em causa está um lance não sancionado pelo árbitro já nos minutos finais do Moreirense-Benfica da noite deste domingo, onde o médio grego das águias parece dar um murro na barriga do central brasileiro dos cónegos.

Logo após o final do encontro, os diretores de comunicação do Sporting e do FC Porto reagiram ao incidente, com o responsável dos dragões a comparar mesmo o Benfica ao Canelas 2010 – equipa que nos últimos anos tem estado debaixo dos holofotes por protagonizar vários incidentes disciplinares durante os seus jogos, com o mais grave a acontecer no passado dia 2, quando o avançado Marco Gonçalves agrediu, com uma joelhada no nariz, o árbitro do jogo com o Rio Tinto.